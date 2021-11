Há 89 anos o direito do voto feminino foi conquistado

Hoje, 3 de Novembro, é o dia da Instituição do Direito ao Voto da Mulher, isso significa que faz 89 anos que mulheres podem oficialmente votar no país.

Em 1919 foi o ano em que iniciou a luta do direito ao voto feminino, través da maior líder na luta pelos direitos políticos das mulheres brasileiras, á bióloga Bertha Lutz. Educada na Europa, retornou ao Brasil em 1918, foi a segunda mulher a entrar no serviço público brasileiro, como bióloga no Museu Nacional. Ao lado de outras mulheres se dedicou ao voto feminino e criou, em 1919 a liga para a emancipação intelectual da mulher que originou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF).

No Brasil a data em que foi instituto o direto do voto feminino, foi no ano de 1932 na gestão do presidente do Brasil, Getúlio Vargas. Mas ainda assim o direito não era dado a todas as mulheres, mas somente para mulheres casadas e com autorização do marido, e mulheres solteiras com renda própria ou viúvas podiam votar. O voto só se tornou livre de restrições e amplo a todas as mulheres em 1934.

No Brasil a maioria do eleitorado é formado por mulheres, que representam 52,49% do total, já os homens compõem 47,48% do eleitorado. Com tantas mulheres votantes, é possível eleger alguém apenas com o voto delas.

Foto: Reprodução

Jornalista: Marina Moreira