Há mais de 30 dias, 83 municípios paraenses não registram crimes violentos letais

As ações contínuas de segurança pública realizadas em todas as regiões do Pará continuam sendo decisivas para a redução dos indicadores de criminalidade em 83 municípios, apontam os dados divulgados na terça-feira (11), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

Segundo os dados analisados, 83 municípios paraenses não registram Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLI), que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte há mais de 30 dias, com destaque para o município de Marapanim, que está há 487 dias sem registrar o delito, que corresponde ao período de 10 de junho de 2021 a 10 de setembro de 2022.



O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, ressalta que a redução contínua dos crimes reflete as fortes ações adotadas, de forma preventiva e ostensiva, além das investigações minuciosas dos crimes praticados. “Vamos sempre ressaltar que a integração, os investimentos e a inteligência, adotados desde o início da gestão, mudaram a realidade do Pará quando o assunto é segurança pública. As ações estão sendo feitas de forma eficaz para reduzir a criminalidade em todas as regiões do Estado. Observamos que tanto as ações, quanto os investimentos realizados, como a aquisição de equipamentos, têm sido instrumentos essenciais para auxiliar na queda constante do número de crimes”, enfatizou o secretário.

Entre os municípios que não registram crimes violentos há mais de 30 dias estão: Curuá (430 dias); Santa Maria do Pará (120); Marituba (110); Dom Eliseu (92); Jacareacanga (89); São Miguel do Guamá (82); Benevides (38); Barcarena (34); Mocajuba (32) e Anapu (32).

Reduções no Marajó – Vários municípios do Arquipélago do Marajó também registram redução na violência. Entre eles estão Cachoeira do Arari (304 dias); Breves (55); Ponta de Pedras (142); Salvaterra (253); Bagre (219); São Sebastião da Boa Vista (163); Muaná (138); Afuá (89); Curralinho (44) e Soure (39). São mais de 30 dias sem nenhum registro de CVLI, resultado de investimentos na região, como a implantação da Base Fluvial Antônio Lemos, aquisição de embarcações e ações ostensivas.

“A região do Marajó tem recebido vários investimentos nos últimos meses, como a aquisição de lanchas, coletes balísticos, sistema de videomonitoramento, o que auxilia no trabalho dos agentes de segurança e contribui fortemente para que os municípios tenham mais segurança e se mantenham em redução, seja nos crimes violentos ou em outros delitos, como furtos e roubos”, afirmou o titular da Segup.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará

Fonte: Agência Pará