Há muitas hipóteses, mas não há causa definida sobre desabamento de sacadas de prédio

Neste sábado, 20, completam oito dias do desabamento de treze sacadas, a partir da cobertura do edifício de luxo “Cristo Rei”, situado na Rua Mundurucus, entre Avenida Generalíssimo Deodoro e Travessa Quintino Bocaíuva, no bairro da Cremação, em Belém. O incidente, que não deixou vítimas, apenas danos materiais, se registrou no final da manhã do sábado passado, dia 13.

A sacada da cobertura, onde os Bombeiros e Defesa Civil afirmam, junto com o síndico, que não havia obras, desmoronou e, em efeito dominó, derrubou todas as sacadas dos andares inferiores, causando grande susto e, por pouco, não pegando um homem que acabara de passar no local.



Ao longo desta semana, foram removidos os escombros e feitas várias perícias, da Polícia Técnica (Centro de Perícias Científicas Renato Chaves), Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil Municipal e Estadual.



O prédio foi interditato. Todos os condômines tiveram de deixar o edifício até que toda a perícia técnica seja realizada. Inicialmente, parece não haver danos que comprometam a estrutura do prédio, no entanto, tudo indica que os Bombeiros determinarão a demolição das sacadas da outra torre, haja vista ter sinais de falta de manutenção e de a estrutura técnica não ter sido montada conforme os padrões de engenharia exigidos. No entanto, tudo ainda são suposições, posto que não há, até o momento, uma definição do que realmente causou o desmoronamento.

Há informações de que há uma piscina, na cobertura, e que infiltrações teriam provocado a queda das sacadas, o que será determinado num prazo de dez dias, a partir do momento da queda das sacadas, e que pode ser prorrogado.



Assim, moradores do prédio ainda não sabem quando poderão voltar para casa e tentar retomar o curso de suas vidas, já que todos estão abrigados em casas de familiares.

Ainda segundo a polícia, já foi tomado o depoimento do síndico do prédio, cujo nome não foi informado. Ele teria declarado que não havia obras na cobertura, mas a polícia suspeita que a manutenção do local não estaria conforme os padrões, embora as informações sejam de que tudo estaria em ordem.

