Há quatro anos, Paysandu vencia o Remo com gols de Bergson e conquistava mais um título do Parazão

Há quatro anos, o Paysandu conquistava o 47º título do Campeonato Paraense. O time bicolor conseguiu o feito ao vencer o Clube do Remo por 2 a 1, no Mangueirão. Os dois gols do Papão foram marcados pelo atacante Bergson, que viria a ser o artilheiro bicolor na temporada 2017, e do Remo por Rodrigo.

Naquele dia, o Mangueirão estava lotado, como era de costume em jogos importantes e decisivos antes da pandemia do novo coronavírus. A partida foi marcada por emoção do começo ao fim.

O time bicolor abriu o placar ainda no primeiro tempo. No segundo, levou o empate com gol de Rodrigo. No entanto, aos 45 minutos, Bergson recebeu na área, matou no peito e bateu com categoria para o gol e garantiu mais um título ao Paysandu. O atacante foi consagrado artilheiro da competição, com 11 gols. Em 2017, ele fez 47 partidas e marcou 28 gols.

Com muitas propostas, saiu do Paysandu no final daquele para ir jogar no Athletico Paranaense. Em 2021, ele foi contrato pelo Johor FC, heptacampeão da primeira divisão da Malásia.

O Paysandu só repetiria o feito de vencer o Remo na final do Parazão em 2020. Agora, o time bicolor segue atrás de mais um título no estadual. Para isso, o Papão precisa passar pelo Castanhal. A primeira partida será no domingo (9), às 15h30, no Maximino Porpino. A volta está marcada para quarta-feira (12), às 15h45, na Curuzu.

Ficha técnica do jogo de 2017:

Remo 1 x 2 – Final do Parazão 2017

Local: Mangueirão (Belém/PA)

Hora: 16h30

Árbitro: Vágner Reway (Fifa-PR)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Neuza Inês Back (Fifa-SC)

Cartões amarelos – Edgar (Remo); Perema e Bergson (Paysandu)

Gols: Rodrigo (15’/2T) (Remo); Bergson (30’/1T) e (45’/2T) (Paysandu)

Remo: André Luís; Léo Rosa (Rodrigo), Henrique, Igor João e Tsunami; Zé Antônio, Marquinho (Fininho), Jayme, Gabriel Lima; Edgar e João Victor (Val Barreto).

Técnico: Josué Teixeira.

Paysandu: Emerson; Ayrton, Perema, Gilvan e Hayner; Wesley, Rodrigo Andrade, Diogo Oliveira (Daniel Sobralense) e Leandro Carvalho; (Augusto Recife), Bérgson e Alfredo (Leandro Cearense).

Técnico: Marcelo Chamusca

Renda: R$ 1.053.730,00 – Público pagante: 31.465 – Credenciados: 2.855 – Total de 34.320 pessoas.

Renda do Remo: R$ 589.365,00 – Público pagante: 15.847 – Credenciados – 1.455 – Total de17.302 pessoas.

Renda do Paysandu: R$ 464.365,00 – Público pagantes: 15.618 – Credenciados: 1.400 – Total de 17.018 pessoas.

Fonte: O Liberal

Por: Redação Integrada

Foto: Fernando Torres/ Arquivo – Ascom Paysandu