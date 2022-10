Haaland marca mais dois, City goleia Copenhague e encaminha classificação

O Manchester City deixou sua classificação ao mata-mata da Liga dos Campeões encaminhada. Dentro de casa, os comandados de Pep Guardiola aplicaram uma goleada de 5 a 0 no Copenhague e seguem com 100% de aproveitamento no torneio continental. Haaland foi mais uma vez destaque, marcando dois gols.

Com o resultado, o City chegou aos nove pontos e está tranquilo na ponta do Grupo G. O Dortmund, que também venceu na rodada, é o segundo com seis. Atrás dos dois, uma longa distância a ser percorrida por Sevilla (1) e Copenhague (0).

Haaland, inevitável

O jogo começou com domínio total do City, como era esperado. Joao Cancelo chegou perto de marcar em batida cruzada, mas o destino quis que sua participação em gol acontecesse como assistência. Aos oito minutos, o lateral português recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Erling Haaland continuar seu incrível início de temporada e colocar os donos da casa na frente.

A superioridade do City continuou e o goleiro do Copenhague foi quem impediu que uma goleada se desenhasse logo cedo. Kamil Grabara impediu gols de Gundogan e Jack Grealish com belas defesas, mas parecia questão de tempo para os citizens encaminharem a vitória.

Aos 32 minutos, mais uma vez Grabara apareceu bem, mas não foi o suficiente. O goleiro dos dinamarqueses fez boa defesa em chute de Sergio Gómez, mas Haaland estava bem posicionado no rebote para ampliar com o gol praticamente vazio. Ainda no primeiro tempo, saiu o terceiro: Gomez tentou de fora da área mais uma vez, a bola desviou em dois defensores do time dinamarquês e entrou. 3 a 0 a favor do City.

Goleada citizen

City voltou para o segundo tempo com uma alteração. Guardiola resolveu poupar o artilheiro Haaland e voltou para a etapa final com o jovem Cole Palmer. Na primeira chance do garoto, tentou chute colocado de canhota e colocou o goleiro Grabara para trabalhar mais uma vez.

Mesmo em um ritmo mais lento devido a sua larga vantagem, o Manchester City seguiu soberano na partida e logo marcou o quarto. O árbitro marcou pênalti a favor dos azuis de Manchester por agarrão sofrido por Laporte dentro da área. Na cobrança, Riyad Mahrez bateu com categoria para marcar o seu primeiro na temporada.

Para ampliar a vantagem, teve gol do jovem atacante argentino contratado por Guardiola. Após bela jogada de Grealish levando o time para o ataque, Mahrez dominou na direita e serviu Julián Álvarez na pequena área que apenas empurrou para o gol. 5 a 0 City.

Até o final do jogo, Jack Grealish insistiu bastante para conseguir o seu gol. O inglês foi um dos destaques do City na partida, mas não apareceu nas estatísticas como marcador ou assistente. Algumas finalizações do camisa 10 passaram muito perto de entrar, mas o 5 a 0 se manteve no placar.

