Haaland sai (para o City), Adeyemi entra no Dortmund

A semana promete ser agitada no Borussia Dortmund, com entradas e saídas de peso. Erling Haaland é quem vai deixar o clube, com acordo encaminhado com o Manchester City. Karim Adeyemi, do Red Bull Salzburg, é o escolhido para ocupar seu lugar.

Sebastian Kehl, diretor de futebol do Dortmund para a próxima temporada, já trabalha nos bastidores e confirmou que a semana será de definições para o Dortmund. O dirigente acredita que Haaland vai “seguir em frente” e que devem fazer “progressos” po Adeyemi, praticamente abrindo o jogo sobre o futuro da dupla.

No caso de Haaland, a morte do agente Mino Raiola pode inclusive ter adiado negociações para saída. Mas, segundo o jornal Athletic, fontes do clube já dão como certa a saída para o Manchester City. O anúncio será ainda essa semana, se tudo correr como o espera.

Um fenômeno de gols com apenas 21 anos, Haaland sofreu com problemas físicos em 2021/22, mas somou ainda 28 bolas nas redes em 29 partidas, com sete assistências. Números que impressionam e que fazem Pep Guardiola confiar que pode ter, finalmente, o centroavante de ponta que faltava em sua equipe desde a saída de Agüero.

A multa de rescisão de Haaland é de 75 milhões de euros (R$ 406 milhões na cotação do dia). O Manchester City vai apenas comunicar o Borussia Dortmund que vai pagar o valor, sem maiores negociações necessárias. A multa, considerada baixa, foi uma exigência de Haaland ao assinar com o Dortmund, se comprometendo apenas a passar duas temporadas antes de sair. Havia a dúvida apenas se o destino seria o City, com Real Madrid como outro forte candidato, mas com Mbappé como prioridade.

Não há mistério também sobre o substituto de Haaland. Como de costume no Dortmund, a aposta é na juventude. Karim Adeyemi, de 20 anos, teve temporada de destaque no Salzburg e vai ser jogador aurinegro.

Adeyemi marcou em 2021/22 23 gols, com sete assistências, em 42 jogos pelo Salzburg. Uma evolução clara aos seus nove gols e nove assistências na primeira temporada com o clube austríaco. Uma das principais promessas de sua geração na Alemanha, o jogador vai custar 38 milhões de euros (R$ 206 milhões aproximadamente), segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em mercado.

