Habeas corpus de DJ Ivis é negado no Tribunal de Justiça do Ceará

Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, teve seu pedido de habeas corpus negado nessa terça-feira (24/8), pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Por dois votos contra um, os desembargadores da 1ª Câmara Criminal decidiram manter a prisão do artista.

O músico foi preso no dia 14 de julho, após aparecer em vídeos agredindo a ex-mulher Pamella Holanda. A informação foi confirmada pelos advogados de DJ Ivis. No último dia 19 de julho, a Justiça já havia negado outro habeas corpus para o cantor.

As imagens do músico agredindo a mulher viralizaram e mostram Pamella Holanda sofrendo agressões ao lado da filha do ex-casalReprodução

Na denúncia contra DJ Ivis apresentada à Justiça pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), ele é acusado de cometer violência física, psicológica, patrimonial e moral contra a ex-mulher Pamella Holanda. A Justiça estadual aceitou a denúncia contra o artista e ele virou réu.

Os crimes foram registrados em vídeo e denunciados pela ex-mulher nas redes sociais. Ele está preso em uma área de triagem no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em uma situação especial de segurança para que seja garantida a integridade física, uma vez que o caso teve grande repercussão