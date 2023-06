Habitação e planejamento territorial estão na pauta do último dia da 7ª Conferência da Cidade de Belém

No segundo e último dia da 7° Conferência da Cidade de Belém, evento realizado pela Prefeitura de Belém por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CDU), o debate foi centrado nos temas habitação, desenvolvimento urbano, saneamento e planejamento territorial.

Na manhã desta terça-feira, 27, o evento realizado na sede social do Paysandu, no bairro de Nazaré, conta com a participação de movimentos sociais e instituições de pesquisa reunidos para debater os eixos temáticos estabelecidos na Conferência Nacional de Desenvolvimento Urbano que incluem ainda trânsito, transporte e mobilidade. “Daqui sairão propostas de diretrizes para o desenvolvimento urbano do município de Belém”, pontua Marquinho Silva, da coordenação do programa de participação popular da Prefeitura de Belém, Tá Selado.

Um dos participantes da 7° Conferência da Cidade de Belém é o professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) José Júlio Lima, que contribui no grupo de trabalho de planejamento territorial. “No eixo de planejamento territorial nós queremos discutir desde a inserção de Belém na região metropolitana, discutir sobre o uso e a ocupação do solo e outras questões que devem surgir neste grupom, que é composto de pessoas que já possuem alguma ligação com esse tema”, explica o professor.

A engenheira florestal e representante do Instituto Amazônico de Planejamento e Gestão Urbana (Iagua), Luana Mendonça, integra o eixo de habitação na conferência. Ela destaca a importância de se debater e pensar políticas públicas para o segmento que, ainda segundo ela, perpassa por outros. “Espero que a gente possa se movimentar aqui para fortalecer as questões urbanas da nossa cidade e que seja um dia bem proveitoso”, complementa Luana.

Ao final dos debates, cada grupo deverá produzir um documento com os encaminhamentos e propostas dos eixos a serem apreciados pela Prefeitura de Belém e que também deverão ser apresentados na Conferência Estadual.

Eleições

A 7° Conferência da Cidade de Belém será encerrada no final da tarde desta terça-feira, 27, com a eleição dos delegados e delegadas que devem representar o município na Conferência Estadual do Desenvolvimento Urbano. A capital paraense tem o direito de eleger 66 delegados para o encontro estadual.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém