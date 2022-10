Hackers derrubam sites de aeroportos dos EUA

Os sites de alguns aeroportos dos EUA, incluindo os de Atlanta, Chicago, Nova York e Los Angeles, foram retirados do ar durante ataque cibernético na última segunda-feira (10), embora autoridades tenham dito que não houve efeito nas operações de voo.

Segundo o The Washington Post, os ataques foram realizados por grupo de hackers pró-russos conhecido como Killnet, de acordo com John Hultquist, vice-presidente de inteligência da Mandiant, empresa americana de segurança cibernética.

A Killnet reivindicou ataques coordenados de DDoS (Denial of Service – negação de serviço em português, trata-se de quando o atacante tenta sobrecarregar o servidor e torná-lo indisponível) a alvos cibernéticos de lista que postou em seu canal Telegram – na qual havia vários aeroportos importantes dos EUA.

Os ataques de negação de serviço ocorrem quando um alvo é inundado com tráfego até que não possa responder ou travar.

Embora altamente visíveis, Hultquist caracterizou esses ataques mais como “incômodo público” do que como sérias ameaças à segurança, porque não visam os principais sistemas internos que podem afetar as operações de um aeroporto.

Ainda assim, quando ocorrem, disse ele, são eficazes em chamar a atenção do público.

Autoridade Portuária de Nova York/Nova Jersey disse que o site do Aeroporto LaGuardia sofreu um ataque DDoS por volta das 3h de segunda-feira (1) (horário local), o que resultou em atrasos intermitentes para aqueles que tentaram acessar o local.

“O sistema de defesa de segurança cibernética da Autoridade Portuária fez seu trabalho detectando o incidente rapidamente, abordando o problema em 15 minutos e nos permitindo alertar outras pessoas notificando as autoridades federais imediatamente”, disse a agência em comunicado, acrescentando que não houve efeito para quaisquer instalações da Autoridade Portuária.

No Aeroporto Internacional de Denver, o ataque começou por volta das 11h (horário local), disseram autoridades.

Os gerentes do Aeroporto Internacional de Los Angeles disseram em comunicado que o site do aeroporto foi parcialmente interrompido, limitado a partes do site voltado para o público.

Eles disseram que a equipe de tecnologia da informação do aeroporto restaurou todos os serviços e está investigando a causa. “Nenhum sistema interno do aeroporto foi comprometido e não houve interrupções operacionais”, disse o comunicado.

Com informações de The Washington Post

Imagem destacada: winglesss/Shutterstock

Fonte: Olhar Digital