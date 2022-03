Hackers invadem Twitter de Safadão e postam pornografia

O cantor Wesley Safadão teve sua conta no Twitter invadida na madrugada desta quarta-feira (23). Em uma das mensagens publicadas no perfil do cantor, um hacker intitulado benjiz diz que foi o autor do ataque. Após a invasão, vários vídeos com conteúdo pornográfico foram compartilhados no perfil.

Hacker anuncia que invadiu conta de Wesley Safadão Foto: Reprodução/Twitter

Por meio do Instagram, a assessoria de Safadão disse que a equipe responsável pelas redes sociais do artista já está tomando as devidas providências para resolver o ocorrido. O próprio artista gravou um vídeo comentando o fato e brincou com a situação.

– Gente, eu esqueço as minhas senhas, aí eu coloco as senhas todas fáceis, [mas] hackearam meu Twitter. Postaram um monte de “bagaceira” nessa madrugada, mas a gente já está resolvendo e vai dar tudo certo – disse.

Assessoria do cantor divulgou nota sobre conta invadida Foto: Reprodução/Instagram

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Twitter