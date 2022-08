Hackers que invadiram site do ConecteSUS são alvos de operação da PF

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (16), a Operação “Dark Cloud” para colher informações sobre hackers responsáveis por ataques ao site ConecteSUS do Ministério da Saúde, no final de 2021.

Até o momento já foi descoberto que os ataques foram realizados por uma organização criminosa que comete crimes visando entidades públicas e privadas no Brasil, Estados Unidos, Portugal e Colômbia.

Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos Estados da Paraíba, de Minas Gerais, do Paraná e de Santa Catarina.

O inquérito policial foi instaurado no dia 10 de dezembro de 2021, quando a PF tomou conhecimento que os arquivos, dados e instâncias do site do Ministério da Saúde haviam sido deletados pelos hackers. O ataque comprometeu, inclusive, a emissão do Certificado Nacional de Vacinação.

O grupo criminoso também acessou indevidamente os sites da: Controladoria-Geral da União, Ministério da Economia, Instituto Federal do Paraná, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Escola Nacional de Administração Pública, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Agência Nacional de Energia Elétrica e da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Os crimes apurados na investigação são os de organização criminosa, invasão de dispositivo informático, interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento; além do crime de corrupção de menores, com previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, e lavagem de capitais.

Fonte: Portal do Holanda