Haddad convida Marina para ser vice e recebe não da ex-senadora

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) convidou a ex-senadora Marina Silva (Rede) para ser sua vice na corrida pelo governo de São Paulo neste pleito. Eles se reuniram na segunda-feira (1°) para deliberar sobre o assunto. Entretanto, a parlamentar recusou a proposta.

Em entrevista ao Poder360, Marina explicou que declinou da ideia, pois está resoluta em manter sua candidatura à Câmara dos Deputados. Ela afirma que o Brasil se encontra em uma emergência socioambiental devido à gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e os avanços da bancada ruralista.

– Há uma emergência climática ambiental econômica e, historicamente, eu estou muito envolvida com essa agenda – declarou Marina.

Apesar da decisão, ela afirmou que o seu partido já havia declarado apoio a Haddad antes mesmo do convite para que ela se tornasse vice. De acordo com Marina, a legenda acredita que ele seja a “melhor” opção para São Paulo no momento.

Haddad disputará o governo paulista contra nomes como o ex-governador Márcio França e o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/José Jácome