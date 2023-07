Haddad defende Tarcísio: “Não é Fla-Flu a reforma tributária”

Nesta quinta-feira (6), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticado após dar apoio à reforma tributária. Para Haddad, o assunto não é um “Fla-Flu” e nem “política miúda”.

Tarcísio passou a ser contestado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro após reunião com o ministro petista nesta quarta (5). Depois do encontro, o governador passou a defender a reforma, uma das prioridades do governo Lula.

Ao falar com jornalistas nesta quinta, Haddad disse que esse tema é importante para o país.

– Eu tenho visto manifestações, de parte a parte, acusando um governador, outro, não tem nada a ver com governo isso, gente, tem a ver com país, não é Fla-Flu a reforma tributária – apontou.

Questionado se sua declaração se referia ao governador de São Paulo, Fernando Haddad explicou que a reforma trará impactos para as futuras gerações.

– Eu recebi aqui o governador, como já o visitei no Palácio dos Bandeirantes, para tratar de assuntos de Estado, assim como eu sento com Roberto Campos Neto [presidente do Banco Central] para tratar de questões de Estado. Não são questões partidárias que estão sendo discutidas. Nós não estamos discutindo aqui essa política miúda, nós estamos pensando nas próximas gerações, até porque o impacto dessa reforma vai se estender por décadas – ressaltou.

Fonte: Pleno News/Foto: Ministério da Fazenda/Diogo Zacarias