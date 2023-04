Haddad diz que vai abrir ‘caixa-preta’ das renúncias fiscais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (24) que vai abrir a “caixa-preta das renúncias fiscais” no Brasil. De acordo com o ministro, a União perde arrecadação de cerca de R$ 600 bilhões “em nome de meia dúzia que fazem lobby no Congresso e no Judiciário”.

“Essas coisas precisam ser explicitadas. Quando eu falo isso, eu não estou buscando uma controvérsia, um ataque a quem quer que seja, eu estou só dando transparência para as coisas que a sociedade brasileira precisa acompanhar. A sociedade brasileira precisa saber para onde está indo o dinheiro dela”, declarou Haddad, em entrevista a jornalistas.

“Quando vai um médico para algum lugar, uma professora, você fica sabendo. Por que quando você abre mão de R$ 10 bilhões de arrecadação [por aprte de uma empresa] ninguém fica sabendo? Fica tudo escondido na caixa-preta das renúncias fiscais. Isso vai acabar”, completou.

Haddad disse que o Ministério da Fazenda vai explicitar quais as renúncias fiscais existentes, mas caberá ao Congresso decidir se elas serão mantidas. “Aí será uma decisão da sociedade às claras, ninguém está escondendo nada de ninguém. O que eu estou defendendo é a explicitação dos beneficiários”, disse ele. “As finanças públicas estão sendo corroídas por uma série de dispositivos completamente ilegítimos, e essas anomalias precisam ser corrigidas”, acrescentou.

