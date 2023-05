Haddad diz que vai consolidar dívida da Venezuela com o Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou nesta segunda-feira (29), que será constituído um grupo de trabalho para consolidar a dívida da Venezuela frente ao Brasil e que, a partir desses cálculos, será aplicada uma reprogramação do pagamento.

– Vai se constituir grupo de trabalho para consolidar a dívida da Venezuela frente ao Brasil e, a partir dessa consolidação dos números, reprogramar o pagamento. É disso que a Fazenda foi tratar – afirmou Haddad a jornalistas ao chegar no Ministério da Fazenda, para onde retornou após encontrar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Palácio do Planalto, junto do presidente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele ainda destacou que questões relativas ao intercâmbio comercial serão tratadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), enquanto o Ministério de Minas e Energia tratará dos assuntos relativos ao setor energético e o país venezuelano.

– Intercâmbio comercial é MDIC que cuida, estou cuidando aqui da questão do Tesouro. O MME vai cuidar da questão da energia elétrica para Roraima, mas o que me diz respeito a encomenda é essa, consolidação da dívida e reprogramação – disse Haddad.

A dívida que a Venezuela tem com o Brasil é estimada em 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5 bilhões). Desse total, aproximadamente 80% são com o BNDES.

*AE

