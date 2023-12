Haddad rebate Gleisi e diz que déficit não faz economia crescer

Neste sábado (9), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divergiu da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, a respeito da condução da política fiscal. As informações são do site O Antagonista e do jornal O Globo.

Haddad e Hoffmann participaram, em Brasília, da Conferência Eleitoral do PT com foco nas eleições de 2024. No evento, o ministro defendeu a meta de zerar o rombo das contas do governo em 2024, apesar de Gleisi pedir um déficit de 1% ou 2% do Produto Interno Bruto (PIB).

A presidente do PT disse que o governo Lula “tem uma política para mexer na economia, que é a política fiscal”.

– Eu sei que tem discussão da meta fiscal zero. Para mim, faria um déficit de 1%, 2% [do PIB] – falou Hoffmann.

Segundo Haddad, “não é verdade que o déficit faz [a economia] crescer”.

– As coisas não são automáticas. Nos oito anos de governo do presidente Lula, tivemos superávit primário de 2%. A economia cresceu 4%. Não é verdade que o déficit faz [a economia] crescer. De dez anos para cá, a gente R$ 1,7 trilhão de déficit. E a economia não cresceu. Não existe essa correspondência, não é assim que funciona a economia – comentou o ministro.

