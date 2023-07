Haddad reconhece importância do agro pra economia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu que o agronegócio foi importante para o crescimento econômico do país. A fala foi dada durante entrevista ao canal no YouTube da TV GGN.

No programa, o ministro disse que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 será influenciado significativamente pelo desempenho do agronegócio no primeiro semestre e que eles já esperavam que seria positivo.

– O agro estava vindo muito forte no primeiro semestre e sabíamos que era o que daria sustentação para o crescimento econômico deste ano, como de fato vai ser o fator preponderante – declarou Haddad.

No segundo semestre a previsão é que haja uma desaceleração, o chefe da pasta da Fazenda declarou que sabia que isso aconteceria e, por este motivo, não se iludiram com o crescimento do primeiro semestre.

– Não era razão pra festejar, pois já havia componentes de desaceleração bastante notáveis a partir de maio.

Na visão do ministro, o problema é a atual taxa de juros que precisa cair para 13,25% e, mesmo assim, será muito pouco perto do que o governo espera.

O governo Lula tem cobrado o Banco Central para reduzir a Selic e culpa o Copom de ter “um perfil bastante conservador”.

Fonte: Pleno News/Fotos: Diogo Zacarias/Ministro da Fazenda