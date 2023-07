Haddad: “Se eleição fosse hoje, não seria tão apertada”

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (10), que alertou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que ele poderia perder a eleição no ano passado para Jair Bolsonaro (PL), mas que, se o pleito fosse hoje, o resultado não teria sido tão apertado. As declarações foram dadas em entrevista ao podcast O Assunto.

– Se a eleição fosse hoje, não seria tão apertada como foi em outubro do ano passado. Se fizessem pesquisa hoje, Lula ganharia com uma margem com certeza maior, não extraordinária, mas maior – disse.

Haddad também elogiou a postura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desde a campanha para o governo de São Paulo até as negociações para a reforma tributária. Ele disse que a contrariedade do governador em relação à centralização da arrecadação foi o ponto-chave para discutir o tema e procurar uma solução que atendesse às demandas.

– Nós já fizemos uma campanha propositiva, de nível, não teve baixaria. O Brasil precisa disso, de política com P maiúsculo – afirmou, lembrando que Tarcísio fez uma campanha propositiva, com “fair play e sem caneladas”.

Para ele, a polêmica sobre Tarcísio aparecer ao seu lado para comunicar o consenso em relação à reforma tributária não tem sentido.

– Quando vi que Tarcísio estava em situação complicada, contra arrecadação centralizada, buscamos uma solução técnica engenhosa – declarou.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda