Hades: PowerA revela controle temático para o Nintendo Switch

A PowerA, fabricante licenciada de controles para diversas plataformas, anunciou seu mais novo Pro Controller para o Nintendo Switch, inspirado no hit roguelike do mundo indie: Hades.

O controle vem quase todo em vermelho, acompanhado da arte clássica de Zagreu cobrindo a empunhadura vermelha. Também podemos ver claramente os símbolos dos deuses no jogo, espalhados ao longo de todo o controle para dar ainda mais vontade ao jogador de correr atrás dessas bênçãos.

Controle da PowerA inspirado em Hades, destaque para ZagreuFonte: PowerA

O controle é sem fio e vem com uma bateria de lítio recarregável embutida, se comunicando com o Switch através de Bluetooth 5.0. Ele também acompanha dois botões extras customizáveis na parte de trás, como é costume para a PowerA em sua versão do Switch Pro Controller.

Botões customizáveis na parte de trás do Pro ControllerFonte: PowerA

O produto é licenciado pela própria Nintendo, então deve funcionar em seu Switch sem problemas, mas é importante destacar que ele não conta com NFC. Isso quer dizer que não dá pra usar o controle da PowerA para ler estatuetas amiibo, compatíveis apenas com os controles originais da Nintendo.

O Pro Controller inspirado por Hades da PowerA foi apenas anunciado e ainda não está disponível para venda, então não sabemos seu preço sugerido. Por enquanto, a previsão é de disponibilidade apenas nos Estados Unidos.

