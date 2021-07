Haiti, país em que o clima se soma à miséria política e social

País é frequentemente assolado por grandes desastres naturais que agravam a crise social e pioram a situação política e econômica

Haiti, país mais miserável do hemisfério ocidental, retorna às manchetes mundiais nesta quarta-feira com o assassinato a tiros do seu presidente Jovenel Moise por grupo de agressores não identificado em sua residência oficial na madrugada desta quarta (7/7).

O crime ocorre em meio a uma crescente onda de violência provocada por uma crise política que sacode o país.

