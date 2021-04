Hamilton diz que Sebastian Vettel é seu rival favorito na Fórmula 1

O piloto inglês Lewis Hamilton afirmou nesta quinta-feira (15) que Sebastian Vettel é o seu rival favorito na Fórmula 1 ao longo dos anos.

Sem mencionar Nico Rosberg, ex-colega de Mercedes que o derrotou na disputa do título de 2016 em uma batalha acirrada e muitas vezes agressiva, o heptacampeão mundial elogiou o ex-piloto da Ferrari.

Os dois apareceram juntos em uma coletiva de imprensa virtual antes do Grande Prêmio da Emília-Romanha no circuito italiano de Imola. O tetracampeão Vettel hoje corre pela Aston Martin.

Ambos foram instados a identificarem sua rivalidade favorita na história da F1.

