Hamilton Gualberto é aclamado novo presidente do TJD/FPF

O advogado Hamilton Gualberto, atual vice-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paraense de Futebol (TJD/FPF), à unanimidade, foi eleito por aclamação novo presidente do egrégio tribunal em substituição a Jeff Launder, atual presidente, para o mandato de um ano, 2023/2024.

Os trabalhos da sessão começaram com a apresentação da nova Procuradora Geral do Tribunal de Justiça Desportiva, advogada Bruna Braga da Silveira. Logo depois, foram feitos esclarecimentos iniciais, com a votação para decidir se a votação ocorreria de forma aberta ou secreta, nos termos do artigo 17 e & 1º do Regimento. E três integrantes votaram pela votação aberta (Jeff, Fábio Salgado e Daniel Ribeiro), tendo os demais auditores optado pela votação secreta.

Como Hamilton Gualberto foi o único que se pronunciou que seria candidato à presidência do tribunal, imediatamente, ele foi aclamado novo mandatário do TJD/FPF. Enquanto para o cargo de vice-presidente houve dois candidatos que pretendiam o cargo e o vitorioso na votação foi advogado Rodolfo Cirino, com cinco votos, contra quatro votos do Ex-Procurador do TJD, Daniel Ribeiro Junior.

Hamilton Gualberto falou que dedicação, seriedade e competência não irão lhe faltar objetivando soerguer o nome do TJD/FPF, que sofreu desacreditado no cenário nacional, sobretudo, através do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que decretou a intervenção de Fevereiro até 15 de Junho deste ano.

A solenidade de troca de diretoria será realizada no auditório da própria FPF, a pedido de Hamilton Gualberto. A data será definida posteriormente por Jeff Launder, cujo mandato se encerra no 31 deste mês.

O vice-presidente da FPF, André Cavalcante, prestígiou a eleição e parabenizou Hamilton Gualberto e agradeceu administração de Jeffe Launder, que não teve muito tempo em trabalhar mais em razão da pandemia que assolou o planeta.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar