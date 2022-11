Hamilton, Leclerc e Albon usam capacetes em homenagem ao Brasil

Em homenagem ao Brasil no GP de São Paulo , Lewis Hamilton, da Mercedes; Charles Leclerc, da Ferrari; e Alexander Albon, da Williams, resolveram homenagear o capacete com a temática das cores da bandeira do Brasil.

Leclerc ficou com um capacete com a cor vermelha de sua escuderia, vermelha, com a adição das cores da bandeira brasileira.

Em seu capacete, Hamilton em homenagem ao seu amor com Interlagos, tem em seu capacete a bandeira do Brasil desenhada, com cores vibrantes.

Albon, por sua vez, estará usando o capacete durante os treinos e a corrida com detalhes em azul, mas como detalhes das tonalidades verde e o amarelo que remetem ao Brasil.

A “estreia” dos capacetes foram feitas na tarde dessa última sexta-feira (11/11) pelos três pilotos durante o primeiro treino livre. O Grande Prêmio de São Paulo, ocorre no próximo domingo (13/11), em Interlagos.

A transmissão da corrida, da classificação para sprint race e a própria sprint race será feita pela Bandeirantes (TV aberta). Já os treinos livres estão sendo transmitidos pela BandSports e F1 TV Pro.

Fonte: IG/Foto: Reprodução – Twitter