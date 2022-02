Hamilton Mourão irá se filiar ao Republicanos no dia 16 de março

O Republicanos já marcou a data de filiação do vice-presidente Hamilton Mourão. O evento está marcado para o dia 16 de março, às 18h, na sede do partido, em Brasília.

Mourão irá ingressar na sigla para disputar as eleições deste ano, já que não pretende continuar compondo chapa com o presidente Jair Bolsonaro. A ideia é que ele concorra a uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul (RS).

Em nota, o presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, confirmou a filiação de Mourão.

– A chegada do general Hamilton Mourão representa uma honra para o Republicanos e reforça o projeto de ampliação da força política do partido nas eleições de outubro – disse.

