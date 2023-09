Hamilton Mourão pode trocar Republicanos pelo Novo

O senador senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) pode deixar seu partido e mudar para o Novo. Ele estaria irritado com a aproximação de sua atual legenda com o governo Lula. As informações são do Estadão.

Ao jornal paulista, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) disse que ficaria feliz caso Mourão faça a troca de sigla.

– Eu, particularmente, ficaria muito feliz em ter o general Mourão [no Novo]. Com a história dele, um homem culto, que tem procurado fazer um trabalho correto e ético dentro do Senado. É uma pessoa que tem os valores do Novo, princípios de liberalismo e conservador nos costumes. Agregaria muito ao partido, caso ele opte pela mudança – falou.

Mourão, no entanto, preferiu não comentar o assunto.

Ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, Mourão se limitou a dizer que ele e Girão são bons amigos.

– Somos bons amigos – desconversou.

Fonte: Pleno News/Foto: Pedro França/Agência Senado