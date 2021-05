Hamilton vence GP de Portugal e amplia liderança na F1

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio de Portugal com a Mercedes neste domingo, aumentando para oito pontos a distância para Max Verstappen da Red Bull na tabela da Fórmula 1 após três corridas.

Verstappen terminou em segundo no circuito do Algarve, com Valtteri Bottas, da Mercedes, completando o pódio e somando um ponto-bônus pela volta mais rápida, após largar da pole position.

O companheiro de equipe de Verstappen, o mexicano Sergio Perez, terminou em quarto.

A vitória foi a 97ª da carreira de Hamilton, sua segunda no ano e uma repetição do resultado em Portugal no ano passado.

“Essa foi uma corrida muito dura, física e mentalmente, apenas tentando manter a calma. Estava ventando muito e era muito fácil cometer um erro”, disse Hamilton que partiu da primeira fila com Bottas.

O safety car entrou na corrida na segunda volta depois de os Alfa Romeo de Kimmi Raikkonen e Antonio Giovinazzi se tocarem e deixarem detritos na pista.

Por Alan Baldwin – Algarve (Portugal)

Fonte: Agência Brasil/ Foto: Marcelo Dell Pozo