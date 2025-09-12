Hana Ghassan anuncia redução de 31% no preço das hospedagens durante a COP 30. Evento já tem 135 países confirmados.

A vice-governadora Hana Ghassan anunciou nesta sexta-feira, 12, a queda média de 31% no preço das diárias de quartos e imóveis nas plataformas de aluguel por temporada durante o período da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 30), em Belém. “A atuação da DPE (Defensoria Pública), PGE (Procuradoria-Geral do Estado), Núcleo de Defesa do Consumidor e Procon, através de um trabalho conjunto, conseguiu possibilitar que houvesse redução dos valores de hospedagem, em média de 31%”, afirmou Hana Ghassan, com os dados apresentados pela plataforma Airbnb.

Sobre a oferta de leitos aos delegados e líderes participantes, foi feito um plano de acomodação que prioriza os negociadores da Conferência. São 2.500 quartos individuais, com tarifas fixadas entre 100 e 600 dólares. A política de hospedagem foi estruturada da seguinte forma: 15 quartos individuais por delegação foram reservados para países classificados pelas Nações Unidas como Países Menos Desenvolvidos (LDCs) e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEIDs), com tarifas entre 100 e 200 dólares, e 10 quartos individuais por delegação, com tarifas entre 220 e 600 dólares, foram disponibilizados para os demais países.

FISCALIZAÇÃO

De acordo com a defensora pública-geral do Pará, Mônica Belém, a DPE-PA tem acompanhado de perto as ações voltadas à COP 30, com o objetivo de garantir maior participação popular. “Desde o início, o nosso foco tem sido garantir um ambiente de consumo justo e transparente em Belém durante a COP30, a fim de assegurar que todas as pessoas, especialmente os grupos mais vulneráveis, possam participar plenamente deste evento global, onde iremos discutir a emergência climática, que já é um dos principais desafios do nosso tempo”, disse a defensora pública-geral.

Segundo Mônica Belém, a plataforma “Hoteis.com”, vinculada à “Expedia”, retirou e bloqueou anúncios de hospedagens com valores excessivos para o período da COP30. “É muito importante para a nossa instituição, neste momento, alcançar esses resultados ladeada do governo do Estado e dos demais órgãos competentes, para que, nos próximos passos, possamos seguir no diálogo com as plataformas, atuar na fiscalização de práticas abusivas e na educação em direitos”, concluiu.

PAÍSES CONFIRMADOS

Durante a visita à área de credenciamento da COP30, Hana Ghassan destacou o crescimento de países confirmados para o evento em Belém. “Hoje, nós temos 135 delegações confirmadas, no total de 196 países. Neste mês dobrou o número de delegações confirmadas. Nós estamos com um grupo de trabalho do governo federal com o governo do Estado trabalhando de forma personalizada, com cada delegação. Ter 135 delegações dois meses antes do evento já mostra que vai ser uma grande COP, uma COP inclusiva e participativa”, garantiu.

A vice-governadora inspecionou a montagem das estruturas modulares temporárias da Blue Zone (Zona Azul), de responsabilidade da ONU (Organização das Nações Unidas) e governo federal. Hana Ghassan acompanhou as obras, viu a montagem da área do credenciamento, dos pavilhões e das plenárias onde ocorrerão as negociações dos líderes e delegados da conferência.

A infraestrutura da Blue Zone foi planejada para oferecer um ambiente mais sustentável, integrado e inclusivo. Serão 64 tendas, que ocuparão cerca de 160 mil m² de área funcional, dentro de um perímetro de segurança de 240 mil m², no Parque da Cidade, em Belém. Serão montados mais de 100 pavilhões, as plenárias e os escritórios das delegações.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias