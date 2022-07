Hang alerta contra golpe que usa seu nome e imagem na web

Por meio de sua assessoria, Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, fez um alerta contra um golpe que tem utilizado seu nome e imagem em várias redes sociais. Os falsos anúncios são sobre plataformas de “investimentos” que teriam apoio do empresário para pegar dados pessoais e até mesmo roubar dinheiro das pessoas que se cadastram nos sites.

– Recebi muitas mensagens e prints desse golpe. Não estou apoiando nenhum desses sites até porque eu os desconheço – informou Luciano Hang.

O empresário afirmou ainda que seus advogados já estão cientes do caso e estão tomando todas as providências. Ele fez um apelo para que as pessoas denunciem os anúncios.

– Não caia nesse golpe, não compartilhe seus dados pessoais e bancários – orientou Hang.

Veja, abaixo, exemplos do falso anúncio:

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Pânico Jovem Pan