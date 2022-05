Hang sobre encontro com Musk: “Admito que fiquei nervoso”

O empresário Luciano Hang usou as redes sociais para comentar seu encontro com o bilionário Elon Muck. Após ter tido a chance de cumprimentar, nesta sexta-feira (20), o CEO da Tesla, o dono da rede de lojas Havan disse que ficou nervoso.

– Admito que fiquei nervoso! Travei e tudo o que consegui dizer foi: nice to meet you kkkk. E você, o que diria? – escreveu Hang, no Twitter.

Em outras publicações, ele elogiou Musk, que chegou ao país nesta sexta. Hang foi apresentado ao bilionário pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, durante um evento que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e empresários, no hotel Fasano de Porto Feliz (SP).

Fonte: Pleno News/Foto: PR/Anderson Riedel