Hangar recebe o 2º Congresso de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia em Belém

O Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia, recebe nesta terça-feira (9), o 2º Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia (2º CBBBA). A cerimônia de abertura está marcada para ás 18h, e contará com a presença do representante do Ministério da Ciência e Tecnologia.

O congresso vai contar com mesas redondas, apresentação de trabalhos, vitrine tecnológica, apresentação de trabalhos com premiação e minicursos, dentre outras atividades. Serão cinco dias de programação conduzida por palestrantes de todo o Brasil e convidados promovendo a troca de conhecimento.

O evento está sendo realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia – Rede Bionorte (PPG-Bionorte) é um programa de doutorado em rede que congrega 27 instituições públicas de ensino e pesquisas no país, e contará com mais de dois mil inscritos.

A programação inclui visitas técnicas na Ilha do Combu e em empresas da região; programação científica com técnicas de delineamento experimental e estatísticas básica, escrita cientifica para jovens pesquisadores; além de curso prático sobre conservação e uso de recursos genéticos vegetais de plantas medicinais e aromáticas, uma feira de exposição e outros.

A proposta do evento é tratar sobre a biodiversidade, a conservação e a biotecnologia, na convicção de que o melhor conhecimento da biodiversidade contribuirá para o desenvolvimento da biotecnologia, e que ambas serão extremamente importantes para a conservação e o uso sustentável do bioma Amazônico.

