Haras em Belém

Esteve na capital paraense, na última sexta-feira, 06, o Procurador Geral da República Augusto Haras. Veio participar da inauguração da nova sede do MPF, mas também, aproveitou para conversar com os procuradores gerais que atuam no Pará, acerca desses imblóglios envolvendo povos indígenas e outras comunidades tradicionais.