Havan distribui mais de R$ 60 milhões aos funcionários

Fantasiado de Quico, personagem da turma do Chaves, o empresário Luciano Hang foi recebido pelos colaboradores do Centro Administrativo, em Brusque (SC), com muita festa nesta sexta-feira (17). Isto porque a Havan pagou mais de R$ 60 milhões do Programa de Participação nos Resultados (PPR) aos mais de 22 mil colaboradores.

O pagamento do benefício equivale ao 14º salário. Em clima de carnaval, Hang foi recepcionado com um corredor formado pelos colaboradores, no ritmo das marchinhas de carnaval.

– Quero agradecer aos nossos mais de 22 mil colaboradores, porque é graça a cada um, que se empenha durante os 365 dias do ano, que fazem da Havan a loja mais amada do Brasil e conquista o coração dos clientes – comemorou.

O dono da Havan ressaltou que é sempre uma alegria poder dividir parte dos lucros da empresa com toda a equipe.

– Hoje é um dia importante. Essa data marca o coroamento de todo esforço e dedicação de cada um. O pagamento da segunda parcela do PPR de 2022 é fruto do trabalho da família Havan – disse.

O pagamento do PPR acontece desde 2007 em toda a rede. Desde então, já foram pagos mais de R$ 335 milhões em benefícios.

Após a comemoração do pagamento do PPR, os colaboradores surpreenderam o dono da Havan cantando o grito de guerra do Centro Administrativo.

– Ficou incrível. Lindo de ver a união dos colaboradores, isso recarrega as minhas energias. A Havan é única, e não tem nada igual a ela. Sou grato por cada um que faz parte da nossa equipe, afinal, são o motivo do nosso sucesso – declarou Luciano Hang.

