Haverá desvio provisório de linhas de ônibus do Terminal BRT/São Brás no domingo, 15

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou o fechamento temporário da estação São Brás para as linhas que integram no piso em nível. A medida é para executar o serviço de manutenção de gradis e portões do terminal a ocorrer no domingo, 15, de 6 às 14 horas.

Em função desse fechamento, as linhas que fazem essa integração mudarão de ponto terminal.

Assim, a linha Maracacuera/Presidente Vargas contará com o apoio de agentes de trânsito para realizar a conversão da estação BRT/São Brás, lado do piso elevado, para acessar a avenida Governador José Malcher.

A Semob informa que o último ponto de parada das linhas que acessam o piso em nível da estação BRT/São Brás será em frente ao shopping São Brás, localizado na avenida Almirante Barroso.

Linha Outeiro

São Brás utilizará o ponto de parada localizado na Praça do Operário, na avenida Almirante Barroso, no sentido Entroncamento.

Desvios

A autarquia comunica que vai desviar, provisoriamente, os itinerários das linhas de ônibus integrantes do sistema de transporte público de passageiros, que realizam a integração na estação BRT São Brás, da seguinte forma:

A linhas que operam via av. Almirante Barroso/Acesso ao Terminal BRT São Brás

(Pista em nível) / av. Gov. José Malcher, farão: av. Almirante Barroso, av. Gov. José Malcher, a destino.

A linha Satélite/Ufpa – Sentido Bairro/Centro – Av. Almirante Barroso (Shopping São Brás), av. Gov. José Malcher a destino. Sentido Centro/Bairro – Av. Almirante Barroso (Praça do Operário), a destino.

A linha Outeiro – São Brás, fará: Av. Almirante Barroso, av. Gov. José Malcher, retorno na Praça da Leitura, av. Almirante Barroso (Praça do Operário), a destino.

A linha Maracacuera – Presidente Vargas, fará: Av. Almirante Barroso, av. Gov. José Malcher, retorno na Praça da Leitura, acesso à estação BRT São Brás piso elevado, av. Gov. José Malcher, a destino.



Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob