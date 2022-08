HBO Max: Rumores indicam cortes de conteúdo e demissões em massa

A chocante decisão de cancelar o filme “Batgirl” parece ter sido apenas o começo para a HBO Max, com rumores apontando para cortes de conteúdo, que resultariam em demissões em massa.

A informação foi publicada pelo CBR.com, que revelou o relato de duas fontes que estimam demissões que podem chegar a 70% da equipe de desenvolvedores da HBO Max.

“Todo mundo na Warner Bros. Discovery está nervoso no momento, e [eles] estão começando a procurar opções alternativas de trabalho, caso eles sejam cortados”, teria dito uma fonte da empresa. “Parece que eles não estão mais fazendo séries roteirizadas da HBO Max, com a HBO assumindo, então menos séries roteirizadas em geral.”

Uma explicação mais detalhada do motivo da potencial onda de demissões e cortes de conteúdo na HBO Max foi dada por outra pessoa com conhecimento da situação. “A HBO Max tem uma equipe de desenvolvimento que é muito pesada. E por que você precisa de uma equipe de desenvolvimento na HBO e na HBO Max? É redundante. Basta que a equipe de Casey Bloys faça todo o desenvolvimento [de produtos] roteirizados para TV.”

Já de acordo com o The Wrap, grandes mudanças feitas pela Warner Bros. Discovery já eram esperadas por Wall Street, com grandes movimentações de realinhamento sendo esperadas nas plataformas de streaming da companhia. Sob o comando do CEO David Zaslav, a Warner Bros. Discovery tem duas grandes plataformas, a HBO Max e o Discovery+.

A expectativa é que tais mudanças sejam anunciadas por Zaslav durante uma reunião orçamentária que acontece nesta quinta-feira, 4 de agosto. Além da redução no pessoal da HBO Max para eliminar redundâncias com a HBO, existe uma expectativa de que um serviço de streaming combinado entre HBO Max e Discovery+ seja anunciado.

Outro ponto colocado pelo The Wrap, partindo de um manager de Hollywood, é que Zaslav e pessoas em torno dele já vem sinalizando há algum tempo para os melhores showrunners e talentos do mercado, que o chefe de conteúdo da HBO Casey Bloys ocupará uma posição sênior com a combinação dos dois streamings.

Agora, resta saber se tais rumores bombásticos vão se concretizar após a reunião orçamentária desta quarta-feira, 4 de agosto.

Fonte: Olhar Digital