Helder anuncia cobertura 100% de vacinas para grupos prioritários no Pará; Assista

O governador Helder Barbalho anunciou ontem, 07, que o Pará está prestes a vacinar 100% de alguns dos grupos prioritários, como os de comorbidades e pessoas com deficiência; trabalhadores da Educação básica, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, tanto da rede pública como privada. Também devem ser vacinadas, com cobertura total, pessoas em situação de rua, e, por fim, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e hidroviário.



Helder ressalta que nesta terça-feira chega mais um lote de vacinas Pfizer. Estas serão distribuídas entre Belém, Ananindeua e demais municípios que têm condições de manterem o imunizante em baixa temperatura. Serão desembarcados hoje em Belém 80.730 doses. Desta forma, terão sido entregues, no Estado do Pará, 3.429.180 de doses de vacinas. Com este número, diz o governador estar o Pará preparado para preencher a cobertura vacinal de alguns dos grupos prioritários contra a pandemia do novo coronavírus que, até ontem, havia causado as mortes de 14.764 cidadãos e infecção em outros 525.675. Todavia, Helder lembra que já foram curadas, da doença, até ontem, 491.152 pessoas.



O pronunciamento do governador Helder Barbalho foi feito em seu microblog no Twitter, oportunidade em que ele enfatizou a importância de cada cidadão fazer sua parte no que tange manter as precauções de segurança com uso de máscaras e álcool em gel, além de estarem atentas ao calendário de vacinação de cada cidade paraense, posto que todos os 144 municípios estão sendo contemplados com as doses de vacinas necessárias para atender aos grupos prioritários e a população de um modo geral.