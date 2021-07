Helder anuncia início das obras do centro de convenções de Santarém e libera verba mensal para custeio do hospital municipal

O município de Santarém, no oeste do Pará, vai receber recursos e obras do governo do Estado. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira pelo governador Helder Barbalho e prefeito Nélio Aguiar, após audiência, em Belém, da qual participou o secretário regional de governo, Henderson Pinto.

Em suas redes sociais, o prefeito comemorou o resultado do encontro. Foram garantidos investimentos para a instalação de energia elétrica na regiões de várzea e para a região do Tapará e Aritapera, no interior do município.

Em vídeo divulgado, o governador Helder Barbalho anunciou que o município de Santarém vai receber, todo mês, R$ 1 milhão para garantir os serviços de traumatologia do Hospital Municipal de Santarém.

Na área da infraestrutura, o estado vai liberar mais R$ 10 milhões que serão investidos na pavimentação de ruas. O governador garantiu ainda que este ano será concluído o terminal hidroviário de Santarém. “O terminal será concluído ainda este ano e a administração do terminal terá gestão compartilhada com o município”.

Helder Barbalho informou que serão iniciadas na próxima semana obras do Centro de Convenções, e a reforma do prédio do Maria do Pará. Ainda esta semana haverá a licitação para a conclusão do estádio Colosso do Tapajós.

“Uma parceria que só quem ganha é Santarém. Vamos juntos que o trabalho não para!”, comemorou o prefeito Nélio Aguiar.

Segundo Helder Barbalho, esse pacote de obras de infraestrutura vai dotar Santarém de equipamentos e obras de infraestrutura que vão alavancar o turismo no município.

Fonte: O Estado Net