Helder assina convênios para obras de infraestrutura e inaugura agência do Banpará no sul do Pará

Cumprindo agenda sul do Pará, nesta quarta-feira (28), o governador Helder Barbalho assina convênios para obras de infraestrutura, entrega cheques do Programa “Sua Casa” e inaugura uma nova agência do Banpará. O governador cumpre agenda nos municípios de Redenção, Santa Maria das Barreiras e Conceição do Araguaia.

Em Redenção, o governador fará a entrega oficial do novo aparelho de tomografia computadorizada ao Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA). A solenidade está marcada para as 11h, no HRPA, localizado na Avenida Brasil, Quadra 30, s/n – Park dos Buritis.

Com capacidade de realizar até 1.200 exames por mês, o aparelho da marca Philips, modelo Access TC, reduzirá a exposição do paciente à radiação por meio da tecnologia “MAR”, que melhora a leitura da tomografia mesmo quando o paciente possui implantes metálicos. O investimento do governo do estado visa melhorar o diagnóstico com resultados mais precisos e beneficiará, além de Redenção, a população de outros 14 municípios da região do Araguaia.

De Redenção, o governador segue para Santa Maria das Barreiras, onde inaugura a primeira agência do Banco do Estado do Pará (Banpará) no Distrito de Casa de Tábua. A solenidade está marcada para às 13h, na Avenida João Ribeiro S/N.

Essa é a 28ª agência do Banpará instalada no estado na atual gestão e a sexta inaugurada na em 2021. Com mais essa inauguração, o Banpará passará a estar presente em 119 municípios, com o total de 136 agências.

Cinco funcionários ficarão responsáveis pelo atendimento ao público. Assim como as demais agências, a unidade de Casa de Tábua ofertará todos os serviços do banco, como abertura de contas, atendimento ao público em geral, produtos de investimento e serviços de crédito, consignados municipal e estadual, Banparacard, Crédito Rural, Crédito Imobiliário, diversas linhas PJ, Credicomputador, Antecipação de Imposto de Renda, Sazonal, Banpará Comunidade, serviços de caixa eletrônico e caixa presencial.

O horário de funcionamento será de 9h às 14h. Os caixas para autoatendimento devem funcionar de 7h às 19h.

Ainda em Santa Maria das Barreiras, Helder Barbalho entrega cheques do Programa “Sua Casa” para mais de 80 famílias. A solenidade será na sede da Agência do Banpará, na Avenida João Ribeiro, SN, no centro da cidade.

O programa é uma iniciativa do governo do estado e gerenciado pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab). O programa concede até R$ 21 mil para construção, reconstrução e ampliação de lares.

Também em Santa Maria das Barreiras o governador assina convênio com a prefeitura para obras de recuperação de estradas vicinais do município. O objetivo é melhorar a escoação da produção agrícola do município.

Dando sequência a agenda, governador segue para Conceição do Araguaia, onde assina convênio para a construção de 40 pontes e recuperação de vicinais do município. A solenidade está marcada para as 16h30, na Praça da Bíblia, na Avenida JK, no centro da cidade.

O convênio prevê a aquisição de mais de 240 mil litros de óleo diesel, que serão usados em obras de recuperação de 523 quilômetros de estradas vicinais e a construção de 40 pontes em concreto armado no município, totalizando 420 metros de extensão. Os recursos para as obras serão do Tesouro Estadual.

Ainda em Conceição do Araguaia, Helder Barbalho assina convênio com a prefeitura para realização de melhorias na infraestrutura da cidade. Por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), com recursos captados pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), o convênio nº 001/2021, no valor de R$ 3.205.122,4, prevê a revitalização e recapeamento da Avenida Juscelino Kubitschek e Avenida Intendente Norberto Lima, com drenagem superficial, área de estacionamento, reabertura de via na Avenida Intendente, plantio de árvores ornamentais e sinalização de acessibilidade, trazendo mais desenvolvimento, emprego e renda para o município.

Durante o ato, o governador faz entrega de cheque do Programa “Sua Casa” para mais de 100 famílias. Depois, ele participa da solenidade de inauguração da Praça da Bíblia, do Terminal Rodoviário da cidade e também do campo de futebol do Bairro Canudinho.

