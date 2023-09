Helder assume, em Nova York, compromisso global com a preservação da floresta

A deputada Maria do Carmo (PT), vice líder do governo, subiu à tribuna nesta terça-feira, 26, para repercutir a presença do governador Helder Barbalho, no palco do tradicional Global Citizen Festival, no sábado (23/09), no Central Park, em Nova York. Ele foi convidado pelos organizadores, tendo ao seu lado a esposa, Danielle Lima; a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara; e Puyr Tembé, a ativista indígena e secretária Estadual dos Povos Indígenas do Pará, ambas portando a bandeira do Brasil e do Pará. Também estava no palco a cantora Anitta. Helder Barbalho enfatizou o compromisso de seus governos com a importância da Amazônia e ao combate às alterações climáticas.

“O governador assumiu um compromisso público de alcançar a meta de um milhão de hectares no Pará de áreas preservadas, mantendo a floresta viva e em pé até a realização da COP-30”, destacou a parlamentar. A COP30 é a Conferência do Clima das Nações Unidas que está confirmada para ser realizada em 2025, em Belém (PA). Considerado o maior e mais importante encontro mundial relacionado ao clima do planeta, a cúpula será realizada no Brasil em 2025.

Para a deputada, o governador não vai cumprir sozinho esta meta se não contar com o apoio de homens e mulheres – prefeitos, deputados, senadores, empresários, representação da sociedade civil, que se encontram na linha de frente, da institucionalidade e da legalidade, a dar o exemplo, através de atos e legislações que possam acompanhar este processo de preservação e de defesa da floresta amazônica.

No evento, o governador falou em português e anunciou, ainda, que vai criar a terceira unidade de conservação do meio ambiente este ano, totalizando 29 no Estado. Estas áreas terão a função proteger terras indígenas, como a Kaiaby e a Munduruku. E adiantou que vai criar, até 2025, mais 5 unidades de conservação.

A deputada Maria do Carmo ressaltou ainda que o governador concluiu seu pronunciamento carregando a bandeira do Brasil, convidando a todos para a COP da Amazônia.

O Pará, por muitos anos, deteve o título de campeão de desmatamento, mas tem mudado esta realidade devido a atuação do atual do governo, à frente da gestão desde 2018.

Imagem: Divulgação (AID/Alepa)