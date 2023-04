Helder atento

O governador Helder Barbalho mostrou nesta semana que, realmente, está antenado com tudo o que acontece. Tendo viajado para participar da posse de Dilma Rousseff no Brics, Helder não deixou de enviar ordens e, ao mesmo tempo, informar a população sobre a preocupação do governo do Estado com os recentes episódios envolvendo violência e ameaças de ataques em escolas públicas do Pará. Ainda na China, o governador também garantiu que os responsáveis pela morte do torcedor corinthiano Rafael Merenciano, durante tumulto às proximidades do Mangueirão, serão identificados e presos. Ele também se solidariezou com a família do jovem, que foi atingido por um rojão durante a confusão e morreu no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência.