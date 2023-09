Helder Barbalho anuncia convite de DiCaprio para estreia nos EUA

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), usou as redes sociais, na última sexta-feira (15), para dizer que foi convidado pelo ator Leonardo DiCaprio para participar da estreia do documentário Patrol (Patrulha, em português), nos Estados Unidos. Ele destacou que o artista “tem se dedicado a denunciar as consequências das mudanças climáticas causadas pelo homem”.7

A estreia acontece na próxima quarta-feira (20), em Nova Iorque.

Barbalho disse esperar que outros atores e atrizes sigam o exemplo de DiCaprio “na defesa do meio ambiente”.

– Agradeço ao Leonardo DiCaprio pelo convite para participar do lançamento do documentário Patrol, produzido pelo ator que tem se dedicado a denunciar as consequências das mudanças climáticas causadas pelo homem. O evento será na próxima quarta-feira, 20 de Setembro, em Nova Iorque. Que outros atores e atrizes sigam o exemplo de DiCaprio na defesa do meio ambiente – escreveu o governador, na plataforma X (antigo Twitter).

Segundo o portal G1, a produção é sobre impactos vividos por comunidades da Nicarágua na Amazônia.

Fonte: Pleno News/Foto: José Cruz/Agência Brasil