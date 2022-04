Helder Barbalho e Nélio Aguiar inauguram o Terminal Hidroviário de Santarém

Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Tocantins, agora conta com um terminal hidroviário. Trata-se do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Santarém – Joaquim da Costa Pereira, considerado o maior e mais moderno terminal hidroviário público de passageiros do Brasil, que foi inaugurado na tarde de ontem, quarta-feira, 20, pelo prefeito Nélio Aguiar e o governador Helder Barbalho.



“Um dia histórico para Santarém e também para a população de nossos municípios vizinhos que vão usufruir dessa moderna estrutura. Uma obra esperada por todos há décadas e que veio se concretizar. Uma obra que vai ter impacto positivo na economia, no turismo, no ordenamento portuário e no desenvolvimento de nossa Pérola. Estamos felizes e agradecidos. Um dia muito especial e para se comemorar”, disse o prefeito Nélio Aguiar.



A obra que recebeu investimento de mais de R$74 milhões, vai revolucionar o modal fluvial da região. Com 22 mil metros quadrados de área construída, porto tem capacidade para receber mais de três mil passageiros por dia. Mais conforto e segurança para uma enorme população que depende diariamente dos rios para se deslocar como principal meio de transporte.. O município terá ainda o ordenamento de toda sua orla, que ficará livre de pontos irregulares de embarques e desembarques.

“Festejo a confiança do povo de Santarém, que ganha neste momento o maior e mais moderno terminal hidroviário do Brasil, fazendo que essa região, que tem os rios como ruas e a vocação turística, tenha condições para as pessoas viajarem. Com este terminal, estamos fazendo com que Santarém esteja integrado à região do Baixo Amazonas, à Calha Norte, ao Tapajós, ao Xingu, assim como a todo o Brasil”, ressaltou o governador Helder Barbalho.



O Terminal Hidroviário de Santarém recebe o nome de Joaquim da Costa Pereira, empresário do município, falecido em 6 de janeiro de 2010, e que contribuiu para o desenvolvimento da região. O terminal terá guichês para venda de passagens, guarda-volumes, carrinhos para bagagens, cadeiras de rodas, e tem mais de 22 mil metros quadrados de área construída. A sala de embarque conta com 1.205 cadeiras longarinas, rede wi-fi gratuita e duas escadas rolantes.



A sala de embarque do terminal oferece 1.205 cadeiras longarinas, rede wi-fi gratuita e duas escadas rolantes que facilitam a acessibilidade ao segundo piso. Climatizada, a estrutura terá vestiários e banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência. A área inclui ainda farmácia, três lanchonetes, restaurante e espaços para instalação de lojas e quiosques. Também haverá salas para órgãos de Segurança e Justiça, como Polícia Militar, Conselho Tutelar e Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon).



Para auxiliar no embarque e desembarque de passageiros, o espaço terá rampa metálica biarticulada, passarela coberta em concreto e flutuante com oito fingers, para atraque das embarcações. Na área externa, o estacionamento com 5.800 metros quadrados inclui vagas para carros, motocicletas e bicicletas, além de pontos para táxis e ônibus.



Já o terminal de cargas terá um galpão com mais de seis mil metros quadrados para abrigar cargas e utensílios dos passageiros. Toda a estrutura foi pensada para receber grandes embarcações na região, como por exemplo, cruzeiros, que devem fomentar a atividade turística no oeste do Estado, gerando emprego e renda. Além disso, o porto estará pronto para oferecer viagens diárias para os Estados do Amapá e Amazonas, por exemplo. A construção do terminal já trouxe 850 novos postos de trabalho.



A festa foi encerrada com show de bandas locais e do cantor Wanderley Andrade.



Imagens: Ascom/PMS