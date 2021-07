Helder Barbalho exonera presidente do Inmetro no Pará, indicada pelo PSD

Foi publicada na edição desta quinta-feira (8), do Diário Oficial do Estado (DOE), o decreto de exoneração da presidente do Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Inmetro), Cintya Silene de Lima Simões (PSD). No mesmo ato, o governador Helder Barbalho designou Rafaela Barata Chaves para responder pela presidência do órgão até a nomeação de um novo titular para o cargo.

Cintya Silene estava à frente do Inmetro no Pará desde o início do governo Helder. O partido dela, o PSD, era aliado da base do governo desde antes da campanha eleitoral. A notícia da exoneração dela do cargo não surpreendeu a direção executiva do PSD, que há algum tempo já vinha sendo alijado dentro da administração estadual.

Segundo o presidente regional do PSD, o santareno Helenilson Pontes, a exoneração da presidente do Inmetro foi uma decisão unilateral do governador, já que o partido não foi informado. “Nós estávamos desde o início do governo, ajudamos a eleger o governador, que agora toma suas decisões sozinho, sem consultar os aliados. Mas aceitamos a decisão. Entendemos os motivos e vamos continuar fazendo política seguindo as nossas diretrizes partidárias, apresentando propostas para a sociedade paraense, que venham a contribuir com o desenvolvimento do nosso estado”, disse Helenilson Pontes à reportagem do Portal OESTADONET.

Ele afirmou que o PSD não faz mais parte da base aliada do governo. “Nós somos hoje a segunda maior força política do Estado. Sabemos da nossa responsabilidade a partir de agora e vamos seguir com o nosso projeto político. Se tiver errado, nós vamos criticar, mas vamos apresentar soluções para o povo”, afirmou.

O PSD possui 18 prefeitos em todo o Pará incluindo os municípios de Marabá, Paragominas e Redenção. Além disso, são três deputados federais, três deputados estaduais e 151 vereadores nos 144 municípios paraenses.

Fonte: O Estado Net