Helder Barbalho não escapou das filas na hora de votar em Ananindeua na manhã de hoje (02)

O candidato a reeleição do Governador do estado, Helder Barbalho (MDB), depois de encarar uma grande fila, votou na manhã deste domingo (2) na escola Estadual Helder Dom Alberto Galdêncio Ramos, no bairro Paar, em Ananindeua, na Grande Belém.

Helder foi acompanhado da candidata a vice-governadora, Hana Gassan, da esposa, Dani Barbalho, e dos três filhos. Na cabine da urna, os três filhos do governador estavam presente junto com o pai na hora de digitar os números dos candidatos.

“Quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral pela organização em todos os municípios do Pará e do Brasil. Eu desejo que a sociedade paraense brasileira possa exercer a missão da escolha, a missão democrática de cada um saber aquilo que deseja para o futuro de cada um dos Estados. A escolha de cada cidadão representa aquilo que o Pará terá nos próximos 4 anos, e este é o maior ato de empoderamento de cada eleitor”, disse o Governador.

O Helder Barbalho, ainda falou da importância de a população ir as urnas e exercer sua função como cidadão brasileiro.

“Peço que confiem na Justiça Eleitoral, órgãos de segurança que estão espalhados em todas as sessões do Pará para garantirem a lisura, a paz e respeito nesta eleição”, finalizou.

Foto: Jimmy Night / A Província do Pará