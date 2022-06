Helder Barbalho prestigiou a volta às ruas do Arraiá do Pavulagem

Desde às 8h deste domingo, centenas de pessoas já se concentravam na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz, para presenciar de perto a volta, depois de dois anos, do cortejo do Arriá do Pavulagem, que voltou a se organizar agora que os efeitos da covid-19 estão sob controle. O governador Helder Barbalho participou do evento e se disse feliz em ver a organização do cortejo que sacode as manhãs de domingos no centro de Belém durante a quadra junina.

A festa começa com a apresentação do Boi Pavulagem, na frente do Theatro da Paz. Depois da cerimônia inicial, começa o cortejo, que desce pela Avenida Presidente Vargas até o Boulevard Castilhos França, Praça do Pescador, onde há um palco montado em frente ao Instituto Arraiá do Pavulagem, onde ocorrem os shows com muito forró, axé e música genuinamente paraense, especialmente o carimbó, tudo sob o comando da banda do Pavulagem.

Nesse primeiro cortejo, que coincidiu com a véspera do Dia de Santo Antônio e Dia dos Namorados, havia um clima de romance e paixão no ar. As pessoas, vestidas com roupas brancas e chapéus, enfrentavam o forte calor de 30ºC da manhã de hoje no centro da capital paraense, para participar do cortejo, mostrando que estavam, realmente, com saudades desse tradicional evento que ocorre em Belém durante a Quadra Junina.

A partir de hoje, durante todos os próximos domingos, haverá sempre a concentração e a animação comandada pelo Boi Pavulagem, que puxa o cordão do Arriá até a Praça do Pescador. A concentração acontece sempre de manhã cedo, na Praça da República, com brincadeiras desde o começo até o fim.

Imagem: Redes Sociais