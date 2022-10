Helder Barbalho vence e é reeleito governador do Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), venceu no primeiro turno e foi reeleito neste domingo (2) com 69% com 40% das urnas apuradas. O senador Zequinha Marinho (PL) está em segundo e não tem mais chances de ganhar.

Helder Barbalho terá como vice Hana Ghassan.

Veja o resultado com todos os candidatos:

Adolfo Oliveira (PSOL):

Paulo Roseira (AGIR):

Sofia Couto (PMB):

Doutor Felipe (PRTB):

Cleber Rabelo (PSTU):

Major Marcony (SOLIDARIEDADE):

Helder Barbalho tem 43 anos de idade e nasceu em Belém, no Pará, no dia 18 de maio de 1979. Filho de Laércio Barbalho e Joenelle Barbalho, ambos políticos, ele se formou em administração pela Universidade da Amazônia (Unama), e fez pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas (FGV) com MBA Executivo em Gestão Pública.

Barbalho foi eleito vereador em Ananindeua em 2000 e, dois anos depois, foi eleito deputado estadual. Em 2004, foi eleito prefeito de Ananindeua e foi reeleito em 2008.

Em 2014, porém, foi derrotado quando concorreu ao governo do Pará. Ele disputou o segundo turno por Simão Janete, candidato à reeleição pelo PSDB.

Barbalho, então, assumiu o comando do Ministério da Pesca e Agricultura no governo Dilma Rousseff (PT). A pasta foi extinta e ele acabou assumindo o cargo de ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos.

Depois do impeachment de Dilma, ele foi nomeado ministro da Integração Nacional pelo presidente Michel Temer (MDB).

Fonte: Yahoo/Foto: Erasmo Salomão/MS