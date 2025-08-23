Helder Barbalho vistoria avanço das obras da Avenida Liberdade na Região Metropolitana de Belém

O governador Helder Barbalho realizou na manhã de ontem, sexta-feira, 22, uma vistoria técnica nas obras da Avenida Liberdade. A visita contou com a presença da primeira-dama Daniela Barbalho; da prefeita de Marituba, Patrícia Alencar; além de diversas autoridades estaduais, municipais e representantes das comunidades locais, que acompanharam de perto o andamento de um dos maiores investimentos em mobilidade urbana da Região Metropolitana de Belém (RMB).

A obra avança em diversas etapas, como a pavimentação de 2,5 quilômetros, além dos serviços de terraplanagem, base, sub-base e asfaltamento. Também estão em andamento as construções de duas pontes e quatro viadutos, que vão facilitar a travessia de comunidades como Abacatal, Navegantes e Ceasa.

Segundo o governador Helder Barbalho, a Avenida Liberdade vai transformar a mobilidade na RMB, oferecendo uma alternativa estratégica à BR-316.

“Estamos chegando a 70% das obras concluídas, já na fase de pavimentação desta via tão importante, que interligará Marituba, Ananindeua e Belém. Com 14 km de extensão, viadutos, pontes e ciclofaixas, a nova avenida vai economizar tempo da população, permitindo que o trajeto entre a Alça Viária e a Perimetral da UFPA seja feito em apenas 10 minutos. É uma grande solução de mobilidade e qualidade de vida para toda a região”, destacou o governador.

Também foram projetadas 34 passagens de fauna, garantindo a circulação segura de animais silvestres e a preservação do ecossistema local. Com 14 quilômetros de extensão, a nova via expressa vem gerando mais de 700 empregos diretos.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, reforçou o caráter estratégico da obra: “A Avenida Liberdade é um divisor de águas para a mobilidade da Região Metropolitana. Trata-se de uma via moderna, planejada para dar fluidez ao trânsito, reduzir o tempo de deslocamento e oferecer mais segurança a motoristas, ciclistas e pedestres. Além de ser um investimento em qualidade de vida, a obra representa geração de emprego e renda para centenas de famílias e fortalece o desenvolvimento econômico da região. É um projeto estratégico, que integra tecnologia, sustentabilidade e modernidade, preparando nossa capital e os municípios vizinhos para o futuro”, afirmou o secretário.

MODERNIDADE E SUSTENTABILIDADE

O projeto prevê pistas com três faixas em cada sentido, ciclofaixas nos dois lados da rodovia, acostamentos de 2,5 metros, iluminação em LED com energia solar e pavimento ecológico para a ciclovia. Essas características reforçam o compromisso do Governo do Pará com uma infraestrutura sustentável e inovadora.

A Avenida Liberdade será uma ligação estratégica entre a Alça Viária e a Avenida Perimetral, próxima à Universidade Federal do Pará, beneficiando diretamente Belém, Ananindeua e Marituba, além de facilitar o acesso ao sul do estado, ao Porto de Vila do Conde e ao Baixo Tocantins.

Com avanços visíveis e obras em ritmo acelerado, a expectativa é de que a nova rodovia se consolide como um marco para a mobilidade, a modernidade e o desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana de Belém.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias