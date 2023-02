Helder continua ajustes, mas mantém intacta a equipe de Segurança Pública

O governador Helder Barbalho, que começou seu segundo mandato à frente do Executivo Estadual no dia 1o de janeiro deste ano, continua ajustando a máquina administrativa com nomeação de novos secretários e remanejamento com poucas exonerações, à exceção do Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, manteve toda a equipe do primeiro governo. Assim, foram mantidos os titulares da Seap, polícias Militar, Civil e Científica e do Detran. O Comando dos bombeiros é o único a ter mudança confirmada por Helder, que tem comunicado suas decisõespor meio de seu cicroblog no Twitter.



Helder Barbalho manteve maior parte dos comandos na área de Segurança pública e Defesa Social no Pará — Foto: Redes sociais/Reprodução

Os gestores para o Sistema estadual de segurança pública e Defesa social do Pará foram definidos pelo governador Helder Barbalho (MDB) para seu segundo mandato.

De seis nomes anunciados no fim a noite de sexta-feira (3), cinco se mantêm à frente dos seguintes órgãos: Seap, Polícias Militar, Civil e Científica e Detran. A única mudança é no comando dos bombeiros, com a saída do Cel BM Hayman Apolo Gomes de Souza.



Confira, a seguir, a lista para 2º mandato à frente do Sistema de segurança pública e Defesa social do Pará:



Comando Geral do Corpo de Bombeiros – Cel BM Jaime de Aviz Benjó; Coronel Marco Sirotheau na Seap; Cel PM Marco Sirotheau;



Comandante Geral da Polícia Militar – Coronel Dilson Júnior; Delegacia Geral de Polícia Civil – delegado Walter Resende; Polícia Científica – Celso Mascarenhas; Departamento de Trânsito do Estado – Detran – Renata Coelho.



Assim como nos outros 41 nomes já anunciados entre Secretarias, Institutos, Fundações e outros órgãos, Helder divulgou a decisão por rede social.

A EQUIPE

Carlos Maneschy na Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa);

Nilson Pinto no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – (Ideflor-Bio);

Hilton Aguiar no Centro Regional do Tapajós;

Hélio Leite na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet);

Flexa Ribeiro no Gaspará;

José Fernando Gomes Jr., na – Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa);

Raimundo Santos Jr., na Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (Ceasa).

Puyr Tembé – Secretaria de Povos Originários do Pará;

René Sousa – Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa);

Ricardo Sefer – Procuradoria Geral do Estado (PGE);

Elieth Braga – Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad);

Vera Oliveira – Secretaria de Estado de Comunicação (Secom);

Adler Silveira – Secretaria de Estado de Transportes (Setran);

Igor Normando – Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac);

Luiziel Guedes – Casa Civil;

Carlos Kayath – Chefia de Gabinete do Governo;

Uálame Machado – Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup);

Evandro Garla – Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh);

Bruno Kono – Instituto de Terras do Pará (Iterpa);

Ruy Cabral – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop).

Mauro O’ de Almeida – Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas);

Cássio Andrade – Secretaria de Esporte e Lazer (Seel);

Rossieli Soares – Secretaria de Educação (Seduc);

Ozório Juvenil – Auditoria Geral do Estado (AGE);

Lutfala Bittar – Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec);

Giovanni Queiroz – Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap);

Paulo Bengtson- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme);

Eduardo Costa – Secretaria de Turismo (Setur);

Bruno Carmona – Santa Casa;

Inocêncio Gasparim – Secretaria de Assistência Social, Emprego Trabalho e Renda (Seaster);

Paulo Bezerra -Hemopa;

Eduardo Ribeiro – Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (Ngtm);

Paula Gomes – Secretaria da Mulher;

Felipe Picanço no Pará Rural;

Braselino Assunção – Credcidadão;

Rômulo Rodovalho – Secretaria de Saúde (Sespa);

Ursula Vidal – Secretaria de Cultura (Secult).

Cássio Alves Pereira – Secretaria de Produção Familiar;

Jorge Panzera – Imprensa Oficial do Estado (Ioepa);

José Maria Tapajós – Secretaria Regional do Oeste;

Giussepp Mendes – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev)

Imagem: Agência Pará de Notícias