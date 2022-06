Helder e ‘Macarrão’ confirmam ampliação do HGT, mais hemodiálise

Em agenda na capital do Estado na quinta-feira (09), o prefeito Paulo Jasper (Macarrão), recebeu a confirmação do governador Helder Barbalho, da ampliação do Hospital Geral de Tailândia.

Ao lado do deputado Iran Lima, foi reafirmado a ampliação do HGT, que se tornará um hospital regional.

De acordo com governador, serão vinte e duas poltronas de hemodiálise, dez leitos de UTI adulto e dez leitos de UTI neonatal. Helder afirmou ainda que estará em Tailândia dia 26 de junho, quando assinará a ordem de serviço para início das obras.

O Centro de Hemodiálise em Tailândia foi prometido em setembro do ano passado, após um pedido do prefeito ‘Macarrão’, que na ocasião recebeu junto com vereadores, uma comitiva do Governo do Estado, liderada pelo secretário adjunto de Saúde do Estado, Sipriano Ferraz.

O pedido pela obra de ampliação dos serviços do HGT foi reiterado outras vezes, em diversas ocasiões pelo gestor do município.

Fonte: Portal Tailândia