Helder faz balanço da participação do Pará na COP 28, em Dubai, nos Emirados Árabes

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou hoje em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, do evento “Transição no Sul Global: Construindo uma Economia Net Zero”, promovido pelo Pacto Global da ONU. O evento, que foi realizado em paralelo à COP 28, reuniu especialistas nacionais e internacionais e representantes de empresas comprometidas com o combate as mudança climáticas e conscientes de que os desafios atuais são urgentes, importantes e alcançáveis.

Helder Barbalho fez um balanço da participação do Estado na COP 28, com o lançamento do plano de rastreabilidade individual de toda a cadeia da pecuária até 2026 e do Plano de Recuperação de Vegetação Nativa (PRVN), que prevê restauro de 5,7 milhões de hectares até 2030. Também falou do programa de pagamento por serviços ambientais, induzindo e estimulando o restauro de áreas e dos resultados do primeiro ano do Plano de Bioeconomia, apresentados em Dubai. Por fim, o governador destacou o financiamento de 300 milhões de dólares obtidos com o BID para o Descarboniza Pará.

O Estado, que vai sediar a COP 30 em 2025, está enfrentando seus desafios ambientais.

“A partir de 2019, nós tivemos a percepção e a decisão de construir este processo de transição. Sabemos que um processo desta magnitude não é algo que se viabiliza da noite para o dia. Porém, o processo de construção desta nova agenda tem resultado de importantes colheitas e, acima de tudo, oportunidades que nos ambicionam a convicção e a certeza da possibilidade de um legado extraordinário ao Estado do Pará”, avaliou Helder Barbalho.

O governador salientou que “toda esta estratégia de desenvolvimento sustentável do Estado está diretamente integrada aos ODSs”. As estratégias do Estado estão alinhadas com sete dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU. O governador listou cada uma no evento: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; trabalho decente e crescimento econômico; redução de desigualdades; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança do clima e parcerias e meios de implementação.

Pacto Global Lançado em 2000 pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, o Pacto Global faz um chamado para as empresas alinharem suas estratégias e operações a 10 princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). É hoje a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 21 mil membros em quase 70 redes locais, que abrangem 164 países.

Imagens: Agência Pará de Notícias