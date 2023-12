Desde Laércio Wilson Barbalho, Jader Barbalho até chegar em Helder e Jader Filho, a liderança política no Pará e, em grande parte do País vem se consolidando. Helder, na COP 18, foi um dos destaques, afinal, Belém a capital do Estado, será sede da conferência do clima em 2025. E o governador mostrou competência, conhecimento, tanto que apareceu até mais do que muitos líderes do mundo que tiveram presença apagada no evento mundial sediado em Dubai nos Emirados Árabes.